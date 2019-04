Eelmise aasta võitja Netta nägi esimest korda Tel Avivi eurolava

"Appike, see on nii ilus. Vaadake neid kolmnurki laes. Ja saa kõik on varsti täis inimesi. Ma ei suuda uskuda, et tõime Eurovisiooni koju," oli Netta Tel Avivi eurolava nähes vaimustunud.

Netta võitis eelmise aasta Eurovisiooni, esindades Iisraeli lauluga "Toy". Nagu tavaks, astuvad varasemad võitjad üles ka oma kodumaal toimuval Eurovisioonil, mistõttu võib loota, et Nettat saab Tel Avivi messikeskuses asuval eurolaval näha juba mais.

2019. aasta Eurovisoon toimub Tel Avivis Iisraelis 14., 16. ja 18. mail. Eesti esindaja Victor Crone astub esimeses poolfinaalis lavale 14. võistlejana. Esimeses, 14. mail toimuvas poolfinaalis on 17 võistlejat, kokku osaleb tänavusel võistlusel 41 riiki.