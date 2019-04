Kanye West esitles Coachellal uut muusikat

Lihavõttepühadel toimunud Sunday Service'i kontserdil tulid esitamisele tõlgendused Stevie Wonderi loost "Do I Do", Gap Bandi loost "Outstanding" jne ning teiste seas astusid üles Chance the Rapper, Kid Cudi, Ty Dolla $ign ja produtsent Mike Dean, vahendab Pitchfork.

View this post on Instagram Sight and sounds of an incredible day. // ????: @coachella A post shared by AEG (@aegworldwide) on Apr 21, 2019 at 9:37pm PDT

Peale Westi omalugude, nagu "Ultralight Beam", "Father Stretch My Hands", "Power" ning gospelhümni "How Excellent" tuli esitamisele ka lugu, mille mitteametlik pealkiri on "Everything We Need" ning kontserdi lõpupoole räppis West eelnevatel Sunday Service'i koosviibimistel juba esitletud palas "All Falls Down" ning päris uues loos, mis kannab vähemalt praegu peakirja "Water".

kanye debuted a new song called "water" at #sundayservice ????????????pic.twitter.com/ob0RcVtMLU — Genius (@Genius) April 21, 2019

Sunday Service'i koosviibimistel on üles astunud Westi regulaarsed koostööpartnerid (nagu Kid Cudi ja 070 Shake), peojuhi rolli täitnud mitmed kuulsused (sh Katy Perry ja David Letterman) ning esmaesitletud ka uut muusikat.

Pühapäeval liitus West laval Kid Cudiga viimase Coachella ülesastumisel, et esitada koos lood "Reborn", "Father Stretch My Hands, Pt. 1" jm.

Coachellat saab Youtube'i vahendusel vaadata otseülekandes.