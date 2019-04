Lisaks sellele, et Jazzkaar täidab kaheks nädalaks paljud Eesti kontserdisaalid, toimuvad mõned kontserdid ka ootamatutes kohtades. 22. aprilli hommikul toimus Liftijazz, mille raames astusid ERR-i raadiomaja liftis üles Sten Valdmaa ja Roland Mällo, et esitada tuntud jazzistandardeid.

Roland Mällo on saksofonist, kes omandab hetkel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias magistrikraadi jazzmuusika interpretatsioonis. Varasemalt on ta õppinud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja täiendanud end Barcelonas Liceu konservatooriumis ning osalenud hulganisti tippmuusikute meistrikursustel ja workshop'idel. Roland on andnud eri koosseisudega kontserte nii Eestis kui ka enamikus Euroopa riikides.

Sten Valdmaa on Eesti jazz- ja funk-trombonist, kes on õppinud Haagi Kunginglikus Konservatooriumis. Hetkel mängib selliste koosseisusega nagu Estonian Dixieland Band, New Wind Jazzorchestra, Siim Aimla FunkBand, samuti on ta mänginud vabakutselisena paljudes orkestrites ja bigbändides.