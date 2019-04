Mis saatega on tegemist?

"Soulmate'i" näol on tegemist soulisaatega, nagu ka nimi ütleb. Ja kuna soul on mõnusalt lai teema, siis saan mängida saates ka kõike muud ümbritsevat, nagu rhythm 'n' blues, jazz, funk, eksootika. Nu-soul on üks alažanr, mis siiani saatest välja jäänud ja ka tulevikus pole plaanis mängida, lihtsalt pole minu teema. Üldse olen saates 1970. aastate piiridest harva tänapäeva suunas reisinud, aga never say never.

Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?

The Supremesi on küll 7 kuu jooksul ikka väga mitmesse saatesse sattunud, tüdrukugruppide biitlid ikkagi.

Kuidas leiad uut muusikat?

Suur osa tuleb raadiost. Kui aega, käin poodides kaevamas, suuremaid soulioste olen teinud Inglismaal, seal on valikut rohkem. Hoian ka silma peal lemmikutel reissue-plaadifirmadel nagu Soul Jazz ja Numero Group. Meilile tuleb poodide uudiskirju ja muidugi vahetame ka muusikaenutsiastidest sõpradega omavahel paremat kraami.

Kes on sinu iidolid?

Mark E. Smith, Shaun Ryder, Grace Jones. Neil on kõigil vankumatu enesekindlus, mis on omadus, mida üritan ka endas kasvatada. Lisaks on nad kõik muidugi ka geniaalsed muusikud ja ikoonid.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Kuulan ikka, kodumaistest IDA Raadio ja R2, iganädalaselt alati "Rahva Oma Kaitset", "Meloturniiri", "Popikroonikaid", vahelduva eduga ka muusikasaateid nagu "Funk Embassy", "Lost In Music", "XX Sajandi Popmuusika", "Vibratsioon". Välismaistest on suur lemmik NTSi "Carolina Soul" ja Liverpooli Melodic Distractioni raadiost "Trouble Funk" ja "Tuff Love Soul Club".

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

Isiklik eelistus alati vinüül, aga teinekord mängin mugavuse tõttu pulgalt ja osa muusikat on mul ka CD peal. Ühesõnaga pole väga purist selle koha pealt.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

Üks on liiga raske, viiega kataks vast põhivajadused ära:

Beach Boys - "Pet Sounds"

Sest see on mu kõigi aegade lemmikalbum ja seda kuulates tunnen nagu oleksin kodus.

John Coltrane - "A Love Supreme"

Sest üksikul saarel on ilmselt aega inimese olemuse üle mõtiskleda ja jumalaga tõtt vahtida.

The Velvet Underground - "The Velvet Underground & Nico"

Sest selles albumis sisaldub ka mitu hilisemat lemmikut, nad lihtsalt avaldasid popmuusikale ja eriti indie'le nii suurt mõju.

Happy Mondays - "Pills, Thrills & Bellyaches"

Sest Mondayi huumor ja hedonistlik elufilosoofia aitaksid kainet mõistust säilitada.

Curtis Mayfield - "Roots"

Sest üks soulialbum võiks ikka ka olla.

Viimane plaat, mille ostsid?

Paar päeva tagasi oli Record Store Day, selle raames soetasin Terminalist ühe Freakbeati kogumiku ja 10-tollise plaadi doo-wop'i grupilt nimega The Parliaments, millest arenes hiljem välja Parliament ja Funkadelic. Biidist ostsin samal päeval Martin Revi "Gutter Rock" 7-tollise.

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

Righteous Brothers - "Unchained Melody"

Beach Boys - "God Only Knows"

Nina Simone - "I Shall Be Released "

George Harrison - "All Things Must Pass"

The Jesus And Mary Chain - "April Skies"

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

Vihkamine on tugev sõna, aga ükskõik millise Guns 'n' Rosesi loo intro't kuuldes tuleb kerge oksemaik suhu.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

Sest kord nädalas tasub midagi hingele ka pakkuda!