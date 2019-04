The Swingin' Sisters: lõpetame üksteise lauseid

Svingiõed The Swingin' Sisters Maris Aljaste, Vivi Maar ja Viveli Maar on üheskoos lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli. Kuigi Vivi ja Viveli on ka päriselt õed, on ka Maris kujunenud omamoodi pereliikmeks.

"Kuna me oleme naljatamisi öelnud, et me oleme näinud üksteist kaheksa aastat rohkem kui oma elukaaslasi ja perekondi ja lähedasi, siis me lõpetame küll üksteise lauseid," ütles Maris ETV saates "Hommik Anuga".

Vivi ja Viveli on kaksikõed. Kuigi Maris teeb neil vahet, ajavad nad suurema osa inimesi oma sarnase välimuse tõttu segadusse. "Tavaleus me üritame vältida seda situatsiooni, kus meil on ühtmoodi riided, sest mingil hetkel see tüütab ära, kui inimesed ei saa aru, kes sa oled," ütles Viveli Maar.

Ta lisas, et sarnasusega on segadusse aetud nii pereliikmeid kui ka õpetajaid. "Vanemaid oleme me päris palju lollitanud, siiamaani. Küll sai kodus lollitatud, tulime koju, olime ühtmoodi riides, jooksime üles, vahetasime pluusid ära, jooksime alla tagasi ja ema ei saanud mitte midagi aru. Õpetajaid on lollitatud väga palju," ütles Viveli, et Vivi on teinud tema eest ka matemaatika kontrolltööd.

Maris ütles, et välimusele lisaks on Vivi ja Viveli ka muus osas väga sarnased. "Kui rääkida kaksikutest, on nõnda, et kui me isegi niisama veedame õhtut koos ja kuskilt hakkavad kaks neiut korraga ühest noodist mingit laulu esitama, siis ma ka vaatan, et see pole võimalik," ütles Maris, et kaksikõed tihti ka riietuvad alateadlikult ühtmoodi.

Sel kevadel esitleb The Swingin' Sisters oma debüütplaati, mis on inspireeritud 1960ndatest. Õed taaselustavad Eesti Raadio meeskvarteti kuldseks lauldud lood.

'"Nii on ikka olnud":

"Õnnele vastu":