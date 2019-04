Curly Strings pärast beebibuumi: nüüd on paar kakaga seotud hittlaulu

Ansambel Curly Strings on pärast beebibuumi taas prooviruumis, et valmistuda eesootavateks kontsertideks. Kitarrist Jaan Jaago peres kasvab kuuekuune Sameli, Eeva ja Villu Talsi peres aga mõnekuune Lilli.

"Pigem on bändiproovid väga struktureeritud, tunni ajaga saab palju rohkem kui enne sai. Ja väga peenelt on pargitud need ajad, Eeva ema tuleb järsku käruga meie juurde, beebi toidetakse kiiresti ära, ise ka sööme ja siis läheb proov jälle edasi," kommenteeris ainus lapseta bändiliige Taavet Niiler uut bändikorraldust.

Eeva naeris, et Jaaniga arutavad nad õhtuti telefoni teel bändiasju, aga siis hakkavad tähtsad jutud. "Kuidas sa ikkagi oma lapse magama paned ja kuidas sa seda või toda teed," ütles Eeva, et Jaanil on kolm kuud rohkem kogemusi.

Eeva ütles, et pärast lapse sündi oli tema hääl veidi muutunud ning polnud nii täpne kui varem. "See on võib-olla sisetunde asi. Äkki mul endal oli kõik nii ebakindel," ütles Eeva, et oli enne esimesi esinemisi mures. Häält treenis Eeva lapsele Curly Stringi laule lauldes.

Jaan ütles, et nende peres on paar kakaga seotud hittlaulu, mida lapsele ette lauldakse. "Need on alati spontaansed, peaks tegelikult salvestama kohe, pärast oleks tore kuulda. Ükskord ma Eevale laulsin ka telefonis, aga bändiproovis pole seda veel harjutanud," naljatas kitarrist.

1. maist alustab Curly Strings kontserdituuri "Sümfooniline Curly Strings". Saates "Hommik Anuga" esitles bänd oma uut singlit "Sõbrad, mu kallid":