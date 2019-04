Kontserdikorraldaja Eva Palm: vahest mõtlen, kust kohast artisti hind tekib

Live Nation Estonia kontserdipromootor Eva Palm on naine, kes seisab suuresti kuulsate artistide taga, kes Eestis aastate jooksul esinenud on. Palm ütles, et Eesti on artistide jaoks paraku tundmatu maa, kuhu suured artistid tulla ei taha.

Palm ütles ETV saates "Hommik Anuga", et kui täiesti aus olla, siis Eestis esinevaid artiste meie riik väga ei huvita. "Ega olgem ausad, kas see on nüüd Eesti või lauluväljak või meie must leib, see ei loe midagi, loeb ainult raha, ikka ainult raha," tõdes ta.

Suuri artiste Eestisse saada on keeruline, sest nende mänedžerid tihtipeale ei näe Baltikumis turgu. "Kuigi me pakume sama raha nagu igal pool mujal," ütles Palm. Palmi sõnul on isegi Soomel üha raskem leida artiste esinema.

Artistide hinnakirja pole Palmi sõnul olemas, see tekib kogemuse pealt. "Mõnikord öeldakse, mida nad miinimumi ootavad," ütles Palm. Samas tõi ta näite, et artistide tasud on riigiti erinevad. "See on täpselt, kuidas jumal juhatab. Seal ei ole mingit hinnakirja, seal ei ole mingit loogikat, mitte mingisuguseid seadusi või mõistust. Ma vahest mõtlen, et kust kohast see hind tekib,"tunnistas ta.

Palm ütles, et nii mõnigi kord on kontserdikorraldaja lootnud kuulsatele artistidele publikut, mis jäi üllatuslikult tulemata. Ta tõi näitena Bob Dylani, Massive Attacki, Lou Reedi ja Robert Blunt. Bob Dylani kontsert sai Palmi sõnul juba lava tagant vale alguse. "Vabandust, aga see oli lihtsalt arusaamatu," ütles Palm, kes meenutas, et publiku poole istus Dylan lava peal ainult seljaga.

Ka Madonna oli väga eraklik. "Tema hoidis omaette ja eriti ei tahtnud kohalike inimestega kohtuda. Suured artistid väga paljud hoiavad lava taga omaette," selgitas Palm. Kui Madonna Eestis käis, räägiti palju toonase presidendiproua Evelin Ilvese kingitud dressidest, mis lava taga väidetavalt prügikasti visati. Palm ütles, et tegelikult Madonna ei visanud dresse prügikasti, kuid ei soovinud ka täpsustada, kas need jäid Eestisse.

Palm ütles, et ajad on edasi läinud sellest, kui artistid nõudsid lava taha lühtreid ja roosiõisi, aga ta saab aru, mida selliste soovidega taga aetakse. "Nad teevad neile sinna lava taha kodu, õdusa olemise. Kui artistid tuuritavad, see on õudselt raske töö. See on nädalaid ja kuudepikkusi kodust eemal viibimist," selgitas Palm, miks artistide esindajatel nii suured nõudmised on.

Palm on naiselikust huvist isegi käinud artistide ruume üle vaatamas, katsunud Mariah Carey esinemiskostüüme ning imetlenud Elton Johni kuueõmblusi. Palm tõi näite, et Robbie Williamsil olid lava taga näiteks jalgpallid, mille kõksimisega ta end rahustas. "Alkoholi enam ei jooda. Ei. Mina mäletan algusaegadest, kui mina olin veel backstage manager, kui ma neid riietusruume tegin, ma mäletan neid alkoholikoguseid, mida ma pidin ostmas käima," ütles Palm, et tänapäeval on artistid väga tervislikud. Palmi sõnul on artistitöö väga raske, mistõttu on oluline tervist hoida.

Palm meenutas Lenny Kravitzi kontserti, mis jäi artisti kurgupõletiku tõttu ära. "Läksime artistiga hotellituppa ja arst ütles, et ei tohi laulda. Jäigi kontsert ära, mis sa ikka teed," ütles Palm, et tegelikult on kontserdi ärajätmine viimane asi, mida artist teha tahaks.