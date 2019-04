HBO laitis Trumpi "Troonide mängust" inspireeritud säutsu

Trump postitas pildi iseendast, illustreerides seda sõnadega "Game Over" (mäng on läbi). Sõnad olid kirjutatud samasugust fonti kasutades nagu sarjaski, vahendas Independent.

"Kuigi me mõistame "Game of Thronesiga" seonduvat entusiasmi, arvestades, et uus hooaeg on väljas, eelistame me siiski, et meie loomingut ei kasutataks poliitilistel eesmärkidel," ütles HBO esindaja.

Trump on varemgi populaarset sarja oma poliitkampaanias kasutanud. Näiteks seriaalis kuulsat väljendit "Winter is coming" (talv on tulekul) on Trump kasutanud väljendina "Sanctions are coming" (sanktsioonid on tulekul). HBO on ka selle eest Trumpi hurjutanud.

Neljapäeva hommikul säutsus Trump 12 korda, reageerides USA justiitsministeeriumi eriprokuröri Robert Muelleri kauaoodatud raportile. Trumpi sõnul on Muelleri juurdlus ajaloo suurim poliitpettus.