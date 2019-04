Helilooja Märt Hunt: mul on vedanud, et ei saa järeltuleva põlve üle nuriseda

Helilooja Märt Hunt on kõigile eestlastele tuttavaid lastelaule kirjutanud juba aastakümneid. Hunt avaldas, et jõudis lastelaulude kirjutamiseni tänu oma abikaasa Reedale, kellega ta on abielus olnud juba üle 57 aasta.

Hunt rääkis ETV saates "Prillitoos", et abikaasa Reet töötas klassijuhatajana ning Hunt hakkas tema klassi lastele looma lavastusi. Õpetajate Majas tegi Hunt kümme aastat "Päkapikumaa" etendusi. "Tänu nendele olengi mina neid laule nii palju kirjutanud," ütles Hunt. Viimase "Päkapikumaa" laulu kirjutas Hunt alles möödunud aastal.

Hunt ise jõudis muusikasse loomulikku rada pidi tänu muusikalembelisele perekonnale. Isa viiulit hoiab mees siiani oma kodus seina peal. "Ma olebn teinud ühe laulu sellest viiulist. Seal on üks salm: "vanaisa viiul seisas, jõuluviisid sees, kui sa oskad kuulata, siis saad need endale"," meenutas Hunt.

Kuue-aastaselt sai Hunt selgeks suupilli ning hakkas isaga kokku mängima. "Kui ma käisin kolmandas-neljandas klassis, siis ma koolipidudel esinesin," meenutas ta. Keskkoolis oli Hundil juba oma orkester ja meesansambel, millega 1957. aastal festivalil esineti. "Siis ei jäänudki muud valikut üle, kui normaalne tee. Kuhu sa siis astud, Tallinna muusikakooli," rääkis Hunt, kuidas tema tee professionaalse muusikuna alguse sai.

Hunt on õppinud koorijuhiks, kuid on loonud lugematul hulgal laule ja juhtinud erinevaid ansambleid. Alustades tööd kunagises 46. keskkoolis lõi Hunt tüdrukuteansambli Ritsikad. "Miskipärast noored ja vanad võtsid selle omaks. Ükskõik, kus me esinesime, ma ütleksin, et kõik rahvas saali ära ei mahtunud," meenutas Hunt. Pärast seda sündis ansambel Elektra, millest kasvas välja segaansambel.

Hunt on muusikapisikuga nakatanud ka oma järeltulijaid, tema lapselapsed Mihkel ja Mari Poll on rahvusvaheliselt edukad interpreedid. "Mul on vedanud, et järeltuleva põlve üle ei saa nuriseda," ütles Hunt.

"Prillitoos" on ETV eetris pühapäeval kell 9.05.