Noortebändi finalist Steven Ilves avaldas singli "Bébé"

Noortebändilt tuule tiibadesse saanud Pärnust pärit 17-aastane Steven Ilves andis välja uue singli nimega "Bébé". Lugu on valminud koostöös muusikute Erko Niidu ja Laura Junsoniga, kes on tegevad ansamblis Kali Briis.

Noortebänd 2018 finalist Steven Ilves on varem andnud välja kolm singlit ning neljas ehk kõige värskem singel "Bébé" on küpsenud noormehe koduseinte vahel juba aasta aega. Uue singli sõnum on Steveni jaoks väga personaalne kuna räägib inimesest, kes on teda viimase aasta jooksul väga palju mõjutanud. Ka singli kujundus viitab sellele salapärasele inimesele, kes on olnud loo inspiratsiooniks.

"Selle loo puhul on Steveni loomingus hakanud puhuma uued, pisut elektroonilisemad tuuled," kirjeldas loo kaasautor Erko Niit Steveni uut loomingut. Ka Steven ise tunnistas, et uue singliga on tema muusika liikumas synth-pop žanri suunas, saades mõjutusi rahvusvaheliselt tunnustatud ansamblitelt nagu LANY ja THE 1975.

Bändi koosseisu kuuluvad Karl Birnbaum, Villem Rent, Robi Salumets, Maria Kallastu, Rasmus Ilves ja Steven Ilves