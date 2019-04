Ralf Sauter: Chaplini filmid olid sisuliselt väga rikkalikud

"Chaplin oli eriti tummfilmi ajastul esimene tõeline filmistaar, kes siiamaani on inspireerinud paljusid näitlejaid, kasvõi Rowan Atkinsoni Mr Beani," ütles Raadio 2 saate "Kinovärgiga mandariin" saatejuht Ralf Sauter.

Chaplin oli esimene tummfilmitegija, kes näitas, et kino võib pakkuda rahvale palju meelelahutust. "Kui ta hakkas ise filme tegema, oli küllaltki ebatavaline, et inimene ise lavastab, kirjutab ja mängib ise filmis peaosa ja teeb ise ka näiteks muusikat," ütles Sauter, et Chaplini täispikad filmid olid tema enda töö.

Chaplin jäi tummfilme tegema pikaks ajaks, tuues kinolinale kogu maailma publiku seas tuttava armastusväärse hulkuri. "Hulkur ja töötu, mida ta suutis oma väljendusrikkusega mängida väga inimlikuks - optimistlikuks, lootusrikkaks ja positiivseks. Hästi vastandub ühiskondlikule surumisele ja sealt tuli omakorda sisse poliitiline ja sotsiaalne nüanss tema filmidesse," ütles Sauter, et Chaplini filmid olid sisuliselt väga rikkalikud, millest võttis eeskuju ka ülejäänud filmitööstus.

Chaplini filmide puhul oli Sauteri sõnul palju ühiskonna- ja võimukriitilisust. "Ühest küljest emotsionaalsel tasandil nad töötavad väga hästi selle poolest, et nad ajavad korraga nutma ja naerma, mis on paljude jaoks hea filmi definitsioon, et saad mõlemat vastastikkust emotsiooni kogeda. Teisalt seal on selline sügavam tasand ka, justkui pilguheit pidevalt muutuvasse ja hästi kaasaegsesse maailma," ütles Sauter. Näiteks helifilmiga tõi Chaplin kinodesse natsismikriitika.

Charlie Chaplinile pühendatud teemaõhtu on ETV2 eetris sel pühapäeval 19.30.