Kadri Voorand ja NOËP avaldasid singli "What If I Did Kill You"

Kadri Voorandil ilmus koostöös NOËP-iga uus singel "What If I Did Kill You". Loo sõnade ja muusika autor on Voorand.

Voorandi koostöö NOËP-iga sündis sügisel Saku Suurhallis aset leidnud suurkontserdil, mil laulu esimene versioon ette kanti. Täna ilmunud singli produtsent on Kadri Voorand, kaasprodutsent Mihkel Mälgand. Produktsiooni protsessi puutusid nõuandjatena ka muusikud Sander Mölder ja Liina Saar. Fonogrammi on salvestanud Kadri Voorandi ja Mihkel Mälgandi duo koosseis, lisaks Andres Kõpper külalisena vokaalil.

"What If I Did Kill You" loo pealkiri võib küll kõlada üsnagi karmilt, kuid loo sõnum on see-eest üdini positiivne. "Minu jaoks kõneleb see elamise alatisest mõttekusest kogemuste kogumise ja suure armastuse tundmise nimel. Lugu on sündinud elust ja enesest nagu kõik teisedki mu lood. Laulu avasõnad on ju intrigeerivad, aga seda selleks, et kutsuda kuulajat alati nägema elu ilu," seletas Voorand.

Singel on sissejuhatuseks Voorandi peagi ilmuvale albumile "In Duo with Mihkel Mälgand", kuhu see samuti jäädvustatakse. Helikujundusse on kaasatud oma valdkonna tipptegijad. Nii on albumi miksijateks ja masterdajateks maailma mastaabiga tipptegijad Miikka Huttunen ja Svante Forsbäck. Enamjaolt saavad albumil kõlama lood duo esituses.

Albumi materjali saab aga kuulda juba õige pea. Voorandi järgmised kontserdid "In Duo with Mihkel Mälgand" toimuvad Jazzkaarel 20. aprillil kell 19 Tartus, Elleri koolis ning 23. aprillil kell 18 Vaba Laval. Pärast seda kihutatakse Soome, April Jazzile. Artisti esinemisgraafik on tihe. Maikuus saab Voorandit kuulda näiteks Londonis või Watermillis, aga ka Valgas või Haapsalus. Suvel annab Voorand kontserte Eestis, Soomes, Saksamaal, Luksemburgis ja Itaalias.