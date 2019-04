"Tähtede lava" saates on külas ka Evelin Võigemast poeg Lennartiga

Evelini poeg Lennart on üsna teadlik muusikakuulaja, kelle praegusteks lemmikuteks on Queen ja Nublu.

"Kui me autoga sõidame, siis üldiselt on Lennart meie perest kõige tugevam isiksus, kes dikteerib, et me kuulame Queeni ja Nublut," kommenteerib Evelin.

Üks muusikastiil, mis Lennartile peale ei lähe, siis on ooper. "Sellepärast, et seal on nii madala häälega inimesed, kes karjuvad kõvasti," võtab Lennart ooperi olemuse kokku.

Üldiselt võib Evelin oma poja muusikamaitsega rahule jääda, kuid nii nagu teisedki lapsed, jääb ta oma lemmikutesse liigselt kinni. "Kui peab Michael Jacksoni "Billie Jeani" kuulama mitmetuhandendat korda, siis tõesti enam ei taha. Aga üldiselt on tal oma vanuse kohta väga hea muusikamaitse, lihtsalt see võiks veel laiem olla," räägib ema.

Evelin, kes näitlejatöö kõrvalt ka lauljana on üles astunud, peab aga kodus oma laulmist laste nõudmisel piirama "Ega ma ei laula kodus, lastele see ei meeldi. Nad mõlema ütlevad, et emme, ära laula ja kindlasti ära ka tantsi!"

Täna õhtul asutvad "Tähtede laval" üles 8-10aastased laululapsed, kes esitavad oma lemmiklaule. Žürii koosseisus Liis Lemsalu, Mihkel Mattisen ja Sofia Rubina saadavad poolfinaali edasi kaks lemmikut, kolmanda laulja saatus selgub aga telefonihääletuse tulemusel.

"Tähtede lava" on eetris täna õhtul kell 20.00.