Liis Lemsalu sotsiaalmeediast: ma jälgin väga, mida postitan

Liisi Instagrami kontot jälgib üle 75 000 inimese ning sinna postitamine on Liisile väga oluline töö.

"Osade inimeste jaoks tundub see lihtsalt üks sotsiaalmeediakanal, kuhu ma justkui niisama postitan asju, aga minu jaoks on see juba uue dimensiooni saanud. Ma üritan väga jälgida, mida ma postitan. Ma ei pane niisama igasuguseid pilte. Ma tahaks hoida liini, et kui sa näed mu profiili ja sa ei tunne mind, siis sa umbes saad aru, millise emotsiooni või tegelasega on tegu," räägib Liis.

"Minu jaoks on see põnev platvorm, kus suhelda eelkõige oma fännidega. Nad on nii toredad ja seal ma saan hästi kiiresti tagasisdet anda!"

Liisi esituses kõlab saates ka tema värskeim hitt "Tähed me jalge ees".

Tänasest saatest pääseb žürii otsusel edasi kaks lauljat, ülejäänud lauljate saatus on aga televaatajate kätes, kes telefonihääletusega oma lemmiku saavad poolfinaali saata.

Lisaks Liisile hindavad lapsi pianist ja helilooja Mihkel Mattisen ja armastatud džässlaulja Sofia Rubina, kelle tähelend "Laulukarussellist" alguse sai.

"Tähtede lava" alustab täna, reede õhtul, kell 20.00 ETVs.