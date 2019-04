Endine ilmapoiss Henri Laumets valmistas Uus-Meremaal koos kohalikega torte

Oma seekordset reisi alustas Laumets lennuga kõige kaugemasse riiki, kuhu Eestist reisida saab - Uus-Meremaale. "Sinna ma jäin peaaegu kümneks kuuks," ütles ta "Ringvaates" ja kinnitas, et Uus-Meremaa on täiesti fenomenaalse loodusega paik. "Iga viie minuti tagant tahaks auto seisma panna, pilti teha, lihtsalt vaadata ja ahhetada."

Eestisse tuli Laumets tagasi seetõttu, et tema viisa lõpetas kehtivuse. "Ma mitte ainult ei elanud seal, vaid ka töötasin," sõnas ta ja selgitas, et kuigi ta plaanis algselt minna lennutöö peale, mida ta on varem teinud, siis otsustas ta siiski mugavustsoonist välja minna. "Ma valmistasin koos maoori inimestega torte."

Kümme kuud kestnud reisist jäi talle enim meeldi enda proovile panemine. "Ma ronisin põhjasaare kõige kõrgema mäe otsa," sõnas ta ja tõdes, et kuigi tegemist ei ole eriti kõrge mäega, siis oli see tema esimene vallutatud tipp. "Minu jaoks olid suureks üllatuseks ka kohalikud inimesed, just see, kui avatud ja sõbralikud nad on."