Lihula gümnaasiumi abituriendid aitavad raskelt vigastatud Türi poissi

"Hüppasin kaheksa kuud tagasi mänguhoos vales kohas pea ees vette ja sekundiga oli kõik teistsugune," ütles ta ja kinnitas, et tegi vee all silmad lahti ja nägi, kuidas kõik õhk temast mullidena välja tuli. "Ma läksin väga-väga paanikasse, aga kui sõbrad mind välja tõmbasid, siis jäin hästi rahulikuks, siis läks paanika täiesti üle."

Rasmus oli libisenud pallimänguhoos Türi tehisjärve sillalt vette, mille sügavus oli vaid pool meetrit. Ta lõi pea vastu järve põhja ja tema kael sai raskelt viga. Selleks, et Rasmus saaks jälle hingata ja vigastustest võimalikult hästi taastuda, vajab ta põhjalikku füsio- ja tegevusteraapiat - see on aga päris kulukas. Siin ongi põhjus, miks Türi poiss Rasmus ja Lihula abituriendid kokku said - nimelt tahab Lihula gümnaasiumi 77. lend jätta enda maha heateo ja annetada lõpuballi tulu Rasmuse heaks.

Rasmuse aitamiseks on avatud arve, kuhu saab annetuse teha ürituse korraldaja Svea Stahlmani nimele EE521010011819558227 (SEB), kogu summa läheb noormehe aitamiseks. Makse selgitusse märkida "Rasmuse toetuseks".