Vahur Kersna avab reedel uue intervjuusarja kohtumisega aju-uurija Jaan Aruga. Tänavu presidendi kultuurirahastu noore teadlase preemia pälvinud Jaan Aru vestleb Vahur Kersnaga nutisõltuvusest, mis tänapäeva digimaailmas tõusutrende näitab. Kui tervise arengu instituudi hinnangul on Eestis ligi 60 000 inimest alkoholist sõltuvuses, siis nutisõltlasteks leebemas või karmimas vormis hinnatakse 72% eestlastest. Kuhu see viib ja mis meist edasi saab? Neil teemadel saab kaasa mõelda reedel kell 18.45.

Suure reede meeleolus näitab ETV kell 13.30 reisidokumentaali "Via Dolorosa". Reisisaate vormis viiakse vaataja Jeruusalemma unikaalsetesse paikadesse, kus toimus Jeesuse viimane õhtusöök lähedaste ringis, arreteerimine Getsemani aias, teekond hukkamisele, Kolgata ja haud ning teised ülestõusmispühaga seotud kohad. Vaatajate rõõmuks kordab ETV reedel kell 11 ka sooja vastuvõtu pälvinud mängufilmi "Astrid Lindgreni rääkimata lugu", mis avab lastekirjaniku keerulist elukäiku ja keskendub kolmele aastale noore Astrid Lindgreni elust, kuhu kuulus suur armastus, lapseootus ja seejärel pojast loobumine.

Laupäeval kutsub ETV vaatama kaht erilist dokumentaalfilmi. Kell 17.35 viib legendaarne looduse avastaja ja jälgija David Attenborough linnuriigi imelisse maailma. Sir Davidi üks kirgedest on huvi linnumunade vastu – muna kui omamoodi looduseime kaitseb uut elu välismaailma eest, ent laseb sel samal ajal ka hingata. Linnumunad on nii tugevad, et ei purune hauduva vanalinnu raskuse all, kuid samas nii nõrgad, et tibu suudab ennast vabaks murda. Attenborough'le omases stiilis annab film vastused küsimustele nagu kuidas on muna ehitatud, miks on munad just niisuguse kujuga ja peamine, miks üldse muneda?

Loodusdokk "Attenborough' imelised linnumunad" ("Attenborough´s Wonder of Eggs", Inglise 2018) Autor: Pressimaterjalid

Hoopis teistmoodi maailma avab laupäeval kell 22.35 dokumentaalfilm "Armastuse eest punkte ei saa", mis portreteerib karmikäelist tennistreenerit Nick Bollettieri. Tema uuenduslik lähenemine treeningutele ja sportlaste psühholoogiale oli brutaalselt efektiivne. Aga edu hind oli kõrge – purunenud abielud, rahalised raskused ja katkenud koostöö lemmikõpilase Andre Agassiga. Filmirežissöör Jason Kohn uurib intrigeerivas dokumentaalfilmis, kas kõik sillad olid ikka põletamist väärt.

"Armastuse eest punkte ei saa" ("Love Means Zero", USA 2017) Autor: Pressimaterjalid

Traditsiooniliselt kannab ETV ka tänavu üle ülestõumispühade jumalateenistused. Suure reede jumalateenistuse ülekanne Tallinna Metodisti Kirikus algab ETVs kell 14. Jutlustab Eesti Metodisti Kiriku superintendent Robert Tšerenkov, liturgidena teenivad kaasa koguduse pastor Joel Aulis ja emeriitpastorid Olav Pärnamets ning Toomas Pajusoo. Muusikaliselt teenib Credo-Allika kammerkoor, dirigent Eivin Toodo, solist Joosep Serva. Ülestõusmispühade jumalateenistuse otseülekande teeb ETV pühapäeval kell 12 Harkujärve kogukonnakirikust - juhtiv liturg on Avo Üprus, kaasa teenivad Ariel Süvari, Hando Laanet ja Kai Laanet. Muusikaliselt teenib Suurupi naiskoor Meretule, dirigent Elen Ilves.