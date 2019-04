Victor Crone: eestlased on rootslastega üsna sarnased

Eesti eurolaulja, rootslane Victor Crone andis intervjuu populaarsele euroblogile Wiwibloggs. Muusik rääkis, et on viimasel ajal mõelnud palju eestlaste ja rootslaste sarnasustele ja erinevustele.

"Ma olen sellele päris palju mõelnud ja ma arvan, et eestlased on rootslastega üsna sarnased. Me oleme natuke tagasihoidlikud," ütles Crone, tuues näiteks oma loo kaasautori Stig Rästa.

Just Stigi tõttu sattuski Crone Eestisse. "Ta oli Rootsis kolm aastat tagasi muusikalaagris. Me kirjutasime loo ja leidsime ühisosa. Ta kutsus mind Tallinna ja ma olen kolm aastat edasi-tagasi käinud," ütles Crone, et on viimased kuud Tallinnas püsivalt elanud. "See on nii lähedal, lennukiga sõites umbes 45 minutit," ütles Crone.

Wiwbloggsi ajakirjanikud küsisid, kas kantristiil Crone'i loos "Storm" on taotuslik ja mees tunnistas, et on kantrimuusikat juba mõnda aega armastanud. Crone kirjutas isegi selleteemalise albumi, mis pole kunagi päevavalgust näinud. "Ma ei avalda neid laule," ütles Crone, kuid lohutas, et on palju uut muusikat kirjutanud koos Stigiga.

Crone tõdes, et kuigi mõned peavad tema eurolaulu "Storm" liiga üldiseks, on sellel sügav sõnum. "Mida iganes sa läbi elad ja mis iganes su peas on, see läheb paremaks. Ära anna kunagi alla," selgitas ta.

Crone ütles, et kuna lugu on nii kõrges registris, proovib ta enne Eurovisiooni enda eest hoolitseda. "Ma ei joo liiga palju ja tarbin palju vett," ütles ta.