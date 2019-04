"Madame X" on suuresti mõjutatud Lissabonist, kus Madonna on viimase 15 aasta jooksul elanud ja muusikat kirjutanud. Tegu on kogumikuga paladest, mis tähistavad Madonna kestvat armastust Ladina-Ameerika muusika ja kultuuri vastu. Albumil, mis salvestati 18 kuu jooksul Portugalis, New Yorkis, Los Angeleses ja Londonis, laulab Madonna nii portugali, hispaania kui ka inglise keeles.

"Madame X" ilmub nii tavalise kui deluxe-albumina, millel on kaks lisalugu "Extreme Occident" ja "Looking for Mercy".

Kuula uue albumi esimest singlit "Medellin":