New Yorgis tegutseb kolmeruutmeerises kaubaliftis muuseum, mille väljapanekus saab näha kõike, mis annab edasi tänapäeva maailma ja olmet.

Muuseumi rajajate sõnul on selle eesmärk panna inimesed mõtlema suurte ideede üle väikeste esemeset kaudu, vahendas "Terevisioon".

Viimaseks väljapanekuks on üle maailma kogutud kokku erinevaid olmeesemeid, mille kaudu tuleb välja, kes me oleme, mida mõtleme ja mida tunneme. Värske näitus avatakse 26. aprillil.

Muuseum alustas tegevust 2012. aastal, kuid huvilistel on muuseumit raske üles leida, sest see asub New Yorgi kõrvaltänavas peidetud uste taga.