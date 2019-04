Filmikompanii Twentieth Century Fox avaldas enne filmi esilinastust veel viimase, kolmanda treileri, mis näitab peategelase Jean Grey transformeerumist pahalaseks. Filmi peaosalisena särab uues linateoses "Troonide mängu" staar Sophie Turner, vahendas EW.

Filmi produtsent ja stsenarist on Simon Kinberg, kes on ka varasema filmi "X-Men: Days of Future Past" taga. Filmis astuvad lisaks Turnerile üles Jennifer Lawrence (Mystique), Michael Fassbender (Magneto), James McAvoy (Professor X), Nicholas Hoult (Beast), Tye Sheridan (Cyclops), Alexandra Shipp (Storm), Evan Peters (Quicksilver) ja Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler).

Uues filmis seisavad X-mehed vastamisi oma kõige võimsama vastasega, kelleks on üks nende endi seast, Jean Grey. Kosmoses asetleidnud päästemissiooni käigus tabas Jeani kosmilise jõu laine, mis oleks ta peaagu tapnud. Plahvatuses omandatud vägi muutis ta palju tugevamaks, aga ka äärmiselt ebastabiilseks. Kontrolli kaotades seab Jean ohtu kõik X-mehed.

Eesti kinodesse jõuab film juuni alguses.