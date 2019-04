Kalev Mark Kostabi: minu edu oli julge käitumise tagajärg

Kalev Mark Kostabi kinnitas "Ringvaates", et Tallinn Art Space'i suuruse galeriipinna üürimine maksaks New Yorgis terve varanduse. "Seda laiendatakse veel ja sellest saab Kostabi Hall, praegu on see Kostabi Galerii," selgitas ta ja lisas, et on iga kord siiralt liigutatud, kui külastab Eestit, sest tunneb oma vanemate vaimu.

"Minu edu oli julge käitumise tagajärg," sõnas ta ja tõdes, et esimene reegel seejuures on siiski teha head kunsti. "Teine reegel, ela New Yorgis, kolmas reegel , suhtle, neljas reegel, ole professionaal, viies reegel, sul peab olema oma lugu ja kuues reegel, lase teistel enda eest tööd teha," kinntas Kostabi.

Oma kuulsamatest klientidest tõi Kalev Mark Kostabi välja Sylvester Stallone'i, Arnold Schwarzeneggeri, Bill Clintoni ja Axl Rose'i, kes on üks tema lemmikinimesi. "Guns N' Rosesi plaadi "Use Your Illusion" kaanel oli ka minu kõige kuulsam töö," ütles ta ja tõdes, et varem kogus tema töid ka Luciano Pavarotti. "Teda pole enam meiega, aga olin uhkusega tema kogus."

Kalev Mark Kostabi tööde hinnad varieeruvad 200 dollarist kuni 300 000 dollarini. "Aastas toodab Kostabi World umbes 500-1000 teost, sõltuvalt suurusest," kinnitas ta.