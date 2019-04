Sepo Seeman: elu ja mootorratas on üks ja sama

Sepo Seeman kinnitas "Ringvaates", et on lapsest saati sõitnud isa mootorratta külgkorvis. "Pärast seda tuli mul enam kui 30 aastane peiteaeg, enne kui uuesti ratta selga istusin," ütles ta ja mainis, et suudaks siiski praegu ka ilma mootorrattata elada. "Võib-olla see sõltuvus süveneb, sest võimalused on loodud."

Lavastuse "Mees ja mootorrattaõpik" üheks lähtepunktiks on Arseni Palu ligi 70 aastat tagasi kirjutatud raamat "Mootorratta juhi õpik". "Tema käsiraamatuid ja nende erinevaid trükke on aegade jooksul välja antud kaheksa või üheksa korda ja need ei ole tuimad füüsika ja mehaanika käsiraamatud," selgitas ta ning tõi välja, et kui tal on küsimusi elu ja mootorratta kohta, siis ta avab selle raamatu. "Sealt saan ma aru, et elu ja mootorratas on üks ja sama."