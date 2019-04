Ott Tänaku filmi stsenarist: tundsin nii mõnigi kord ennast idioodina

"Tegelikult on tegemist väga kinnise tüübiga," avaldas Klein Raadio 2 hommikuprogrammis. Tänu oma tööle rallimaailma tipus on Tänak Kleini sõnul aga paratamatult kaamerate ja mikrofonidega harjunud. "Mida imestati ka, kui meie temal kaameraga järel käisime, see on täitsa ulme, et Otil on mikrofon küljes ja see kaamera teda üldse ei häiri. Kuigi oli muidugi ka neid hetki, kus häiris ja me saime sellest aru, aga ta ei öelnud meile. Kuigi ma ütlesin, et kui sa ei taha meid näha, kui sul on meist kõrini, lihtsalt ütle, teeme kohe sellise kokkuleppe. Ta ei öelnud seda kordagi, aga me õppisime teda ise lugema, et nüüd on targem eemale hoida," meenutas Klein võtteprotsessi.

Kuna ajakirjanike seas on teada, et Tänak ei taha hea meelega intervjuusid anda, oli ka Kleinil hirm. "Mina olen täiesti ralliväline inimene, ma ei teadnud enne seda suurt midagi rallist. Ma tegin tohutu eeltöö ära. Aga mulle räägiti, et ta on kinnine, ma teadsin, kuidas ta annab väga napisõnalisi vastuseid," ütles Klein.

Kui naine läks Tänakuga tegema esimest intervjuud, olid rallimehe vastused üllatavalt pikad ja voolavad. Kleini sõnul peab intervjueerija lihtsalt läbi mõtlema, kuidas Tänakule küsimust esitada. "Kui sa esitad talle rumala küsimuse, ta suudab keerata ja väänata su sõnad tagurpidi ja sa tegelikult tunnedki ennast idioodina. Mina tundsin ka nii mõnigi kord ennast idioodina," tõdes ta.

Filmi idee algataja oli Eero Nõgene, kes on juba mõnda aega tahtnud rallifännina Tänakust filmi teha. Nõgene oli mõtet tutvustanud Markko Märtinile, kellega koos idee Tänakule maha müüdi. Kuigi algselt oli filmi tööpealkiri "Meistriks saamine", jäi maailmameistritiitel eelmisel aastal Tänakule kättesaamatuks. "Võib-olla filmi seisukohalt ei olegi nii kahjuks, sest meie film lõppes Austraalia mudas, mis vaataja ja filmi seisukohalt on vaata et põnevam. Me saame sinna juurde alati kirjutada tiitli, et tuli 2019 maailmameistriks," lausus Klein.

Filmi stsenaariumi kirjutas Kleini sõnul elu ise. Kuigi plaanid olid võtetele minnes paigas, lõpetati tihti hoopis teistsuguse materjaliga. "Nagu Ott ka ise on öelnud, eks tema terve eelmine hooaeg oli peegelpilt kogu tema senisele karjäärile. See oli Ameerika mäed, üles ja alla," ütles Klein, et film pole kokkuvõte, vaid pigem tähtsündmuste esitamine.

Klein lisas, et film peegeldab ühe poisi unistuste täitumist, mistõttu peaks seda nägema kõik lapsed alates lasteaiast. "See on õppefilm, kuidas sa ei tohi mitte kunagi alla anda. Kui sul on unistus, tuleb unistuse poole püüelda, aga selle nimel pead sa ka meeletult palju tööd tegema. Isegi siis, kui elu sulle kaikaid kodarasse viskab või sa ise kogu aeg asju pekki keerad, kuida siis ikka püsti tõusta ja edasi minna," lausus Klein.

Pühapäeva õhtuks oli filmi "Ott Tänak: The Movie" käinud vaatamas üle 32 000 inimese. "No need numbrid on ikka megasuured, sest ausalt öeldes sellist numbrit avanädalavahetusel, kus film oli kinos esimest korda neljapäeva õhtul, me ealeski ei osanud oodata," tunnistas naine. Ta lisas, et "Tõe ja õiguse" vaatajanumbrite ületamist ta siiski ette ei kujuta. "Ausalt öeldes, kui me "Tõele ja õigusele" ära paneks, siis see oleks küll ime. Seda ma isegi ei oota ja see oleks natukene imelik ka ausalt öeldes," lausus Klein.