Beyoncé avaldas kontsertalbumi eelmise aasta Coachella esinemisest

Koos Netflixi värske dokumentaalfilmiga "Homecoming", milles on ühendatud nii jutustavad dokumentaalkaadrid kui videomaterjal möödunud aasta Coachella muusikafestvaili esinemisest, avaldas Beyoncé samast materjalist ka uue kontsertalbumi "Homecoming: The Live Album".

Kontsertalbumile on jõudnud 40 lugu, mille hulgas on nii Destiny's Childi hitt-lood "Say My Name" ja "Lose My Breath" kui ka materjal tema viimastest sooloplaatidelt. Samuti saab kuulda kontsertsalvestust J Balvini loost "Mi Gente", kus Beyoncé ühe salmi esitab.

Live-esituste kõrval on plaadile jõudnud ka üks uus stuudiosalvestus, uusversioon Maze & Frankie Beverly loost "Before I Let Go".

Kuula albumit: