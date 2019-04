Anett Kulbin esitles Raadio 2 eetris oma uhiuut lugu "All Over Again". Laulu saab muudest kanalitest kuulata alates homsest.

Kulbin rääkis R2 hommikuprogrammis, et uus laul on tema jaoks positiivse sõnumiga. "See lugu on pigem uute alguste või uute alguste hirmudega seotud," arutles lauljatar.

Anett selgitas, et laulu "All Over Again" kirjutamine aitas tal ennast taas maailmale avada. "Kui ma selle loo kirjutasin, siis ma olin natuke kummalises vaimses ja emotsionaalses seisundis. Ma olin ennast väga omaette jätnud ja oma sõpradest ja välisest elust välja lõiganud. Täpselt ei tea, millest see tuli, aga ma sain ühel hetkel aru, et see nii on," ütles Anett, et hakkas pärast laulu kirjutamist rohkem naeratama ja võttis oma sõpradega taas ühendust.