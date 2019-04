"Alles viimastel aastatel on avanenud võimalus sinna šariaadiriiki, kus põhiseadus tugineb koraanile, reisima minna," ütles Hendrik Relve ja lisas, et arheoloogid on Sudaanis teinud ohtralt sensatsioonilisi avastusi. "Muu hulgas on seal leitud püramiide kokku märksa rohkem kui Egiptuses. Nii ajaloost kui ka elust tänapäeva Sudaanist jutustan salvestusel lähemalt," lausus ta.

Hendrik Relve on armastatud loodusemees ja Vikerraadio pikaajaline kaasautor, kelle populaarne saatesari "Kuula rändajat" on juba 2001. aastast viinud kuulajaid maailma põnevatesse paikadesse. Eesti Rahvusringhäälingu uudistemaja esimeses stuudios toimuval avalikul salvestusel on kohalviibijatel erakordne võimalus näha Hendrik Relve enda pildistatud fotosid ning küsida rännumehelt küsimusi nii Sudaani kui ka teiste rännakute kohta tema rikkalikust kogemustepagasist.

"Kuula rändajat" varasemaid muljeid Sudaanist ja kõiki 18 aasta jooksul arhiivi kogunenud saateid saab järelkuulata Vikerraadio lehel.

"Kuula rändajat" avalik salvestus toimub kolmapäeval, 17. aprillil kell 18 ERR-i uudistemaja esimeses stuudios. Sissepääs on tasuta.

Hendrik Relve on kirjutanud arvukalt artikleid ja raamatuid, olnud ajakirja Eesti Mets peatoimetaja, pälvinud Valgetähe IV teenetemärgi ja Eesti looduskaitsemärgi ning muidugi rännanud kümnetes maades maailma kõikidel mandritel.