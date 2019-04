Galerii: Briti metalbänd Bullet For My Valentine andis Tallinnas kontserdi

Briti metalbänd Bullet For My Valentine esines teisipäeval Tallinnas Rock Cafes.

Bullet For My Valentine (BFMV) on Briti üks edukamaid metalbände ning bändi edu saladuseks peetakse 1980ndate metali ja punkroki osavat sulandamist meloodiliste ja tumedate laulusõnadega. Rock Cafes esitles bänd oma värskeimat albumit "Gravity" (2018).

BFMV oli esialgu mõjutatud sellistest bändidest nagu Metallica ja Iron Maiden, kes on BFMV-i tuuridele külalisesinejana lava jagama kutsunud. Ka Eesti publik nägi bändi esimest korda aastal 2006 Tallinnas just Metallica kontserdil soojendajana.

Bullet For My Valentine on oma karjääri jooksul välja andnud kuus stuudioalbumit, millest kriitikud kiidavad enim debüütalbumit "The Poison" (2005), kolmandat albumit "Fever" (2010) ja neljandat plaati "Temper Temper" (2013). Esimese albumiga vallutas BFMV USA turu, müües seal üle 500 000 albumi ning teenides välja kuldplaadi staatuse. Kokku on BFMV müünud üle viie miljoni albumi.