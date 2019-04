Chaplin saabus Ameerikasse 19-aastasena, olles üles kasvanud Inglismaal näitlejate peres. "Tema algne kuvand oli üldse selline viktoriaanlik kurikael," rääkis Sander, et oma tööga peegeldas Chaplin vaatajatele neid endeid. "See müüs päris hästi," selgitas Sander ETV saates "Ringvaade".

Hiljem kujunes välja paralleelse karakterina armastuväärne lurjus, mis tõi kaasa labased naljad. "Ta tõi selle sellisesse rafineeritud võtmesse, selle üle naermine ei olnud korraga enam väga patune. Ta tõi inimlikkuse sinna hulkuri kujul," ütles Sander, lisades, et pärast sõda muutus see roll väga aktuaalseks.

Sanderi sõnul oli Chaplini füüsilise komöödia oskus on haruldane. "Sellist asja on võimatu ette kujutada, eriti ajal, kus ei olnud kohe võimalik vaadata üle, mis sa filmisid. Sa ei saanud kontrollida, kas stseen tuli välja," selgitas Sander.

Sanderi sõnul on ka tänapäeva lastel lihtne Chaplini naljadest aru saada. "Tegelikult väga mitmed põlvkonnad on kasvanud nende naljade pealt arenenud naljadega," ütles Sander, et situatsioonikomöödiad ja Disney filmid on suuresti tehtud Chaplini naljade baasil.

Charlie Chaplinile pühendatud teemaõhtu on ETV2 eetris sel pühapäeval 19.30.