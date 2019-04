Hendrik Relve kogemus Sudaanis: nagu oleks suhelnud marslastega

Sudaan on olnud 30 aastat korrumpeerunud valitsuse käes, keda kohalikud nimetavad krokodillideks. Relve ise käis Sudaanis 2018. aasta veebruaris ning mehe sõnul oli see väga lühike hetk, kui Sudaani külastada sai, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Ta on põnev koht, sinna on olnud väga raske pääseda. Sudaani ajalugu on viimased aastakümned selline olnud. Oli üks pisike aken, kui seal sai käia ja nüüd ei tasu päris pikaks ajaks sinna oma jalga tõsta," ütles Relve ning tunnistas, et praegu on ennustamatu, mis Sudaani tulevik toob.

Relve jaoks oli tegemist esimese šariaadiriigiga, kus ta käinud on. "Ma sain oma naha peal tunda, mida see tähendab. See on selline islamiriik, mis toetub koraanile. See tähendab, et seal on ranged koraani reeglid. See tundub eemalt hirmutav, aga kui sa seal juba sees oled, on seal tegelikult väga turvaline," rääkis Relve.

Relve ütles, et Sudaani inimestega ei ole lihtne kontakti luua. "Seal oli see üpris raske. Ta on elanud suletuna muust maailmast, eriti läänemaailmast. Seetõttu neil puudub suhtlemiskogemus valge inimesega ja meie ei oska nendega suhelda," ütles Relve ja lisas, et tundis justkui ajaks asju marslastega.

Hendrik Relve on armastatud loodusemees ja Vikerraadio pikaajaline kaasautor, kelle populaarne saatesari "Kuula rändajat" on juba 2001. aastast viinud kuulajaid maailma põnevatesse paikadesse. Relve on kirjutanud arvukalt artikleid ja raamatuid, olnud ajakirja Eesti Mets peatoimetaja, pälvinud Valgetähe IV teenetemärgi ja Eesti looduskaitsemärgi ning muidugi rännanud kümnetes maades maailma kõikidel mandritel.