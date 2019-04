Kui kontsert kuulatud, läksid kõik oma rühmatuppa, et paberile panna mõtted ja tunded, mida muusika lastes tekitas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõmmide rühma poiss Mark-Markus joonistas trummari. "Sellepärast, et mulle meeldib trummar väga," ütles ta ja lisas, et tahaks ka ise muusikuks saada.

Samas rühmas õppiv Merili joonistas põllu, mis on täis maasikaid. "Sellepärast et maasikad on head ja maasikalaul oli äge," ütles ta,

Nagy Bögö kitarrist Jaan-Eerik Aardam ütleb, et nii väikestele lastele esineda on puhas rõõm, mis laeb hinge kogu päevaks. "See rutiinist natuke välja saamine ka laste puhul, et tuua nende ukse ette või nende juurde muusikat, see igatahes loob positiivse elamuse ma arvan, et väga kauaks ajaks," ütles Aardam.