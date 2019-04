Ameerika näitleja Georgia Engel, kes on löönud kaasa teleseriaalis "Kaks ja pool meest" ("Two And A Half Men") ja filmis "Dr Dolittle 2", suri 70-aastaselt.

Georgia Engel on paljudele tuttav 1970. komöödiasarjast "The Mary Tyler Moore Show", kus ta lõi Georgette'i rollis kaasa 56 episoodis. Naise surma põhjus pole veel teada, vahendas BBC.

Engel pälvis karjääri jooksul viis Emmy auhinda. Ta on mänginud filmides "Dr Dolittle 2" ja "The Sweetest Thing" ning teleseriaalides "The Office" ning "Two And A Half Men".

Nöitlejale on sotsiaalmeedias järele hüüdnud seriaali "Hot In Cleveland" kaasnäitleja Valerie Bertinelli. "Georgia Engel oli kõige armsam, lahkem ja kallim naine. Ja uskumatult andekas. Ma igatsen teda," kirjutas naine.

Georgia Engel was the sweetest, kindest, dearest woman. And crazy talented.

I will miss her. ???? — Valerie Bertinelli (@Wolfiesmom) April 16, 2019

Oma järelehüüde kirjutas ka stsenarist Phil Rosenthal, kelle sõnul jäädakse Engeli geniaalset talenti igatsema.