Euroblogi eurovoxx intervjueeris Londoni europeol Eesti eurolauljat Victor Crone'i. Crone ütles, et on Tel Avivis toimuva lauluvõistluse eel elevil, aga veidi närvis.

"See on nii pöörane, kogu see muusikakogukond. Kõik on nii rõõmsad sellel muusikamaastikul, inimesed tahavad seda teha muusika ja lõbu pärast," rääkis Crone eurokarussellist, millele ta sattunud on.

Laulja tunnistas, et kartis Eesti Laulu eel, kas eestlased võtavad ta kahel käel vastu. "Ma olen rootslane ja kartsin, kas nad aktsepteerivad mind, aga nad tegid seda ja ma olen väga´õnnelik, see on suur võimalus," lausus Crone.

Muusik kergitas ka veidi saladuseloori, millise show ta Eurovisioonil lavale toob. "Me kavatseme hoida alles osa sellest, mida me tegime Eesti Laulul, aga meil on ka mõned muudatused. Kõik ei ole veel sada protsenti paigas, aga me proovime muuta etteastet veelgi suuremaks, energilisemaks ja eurovisioonilikumaks," lausus Crone, kes lisas, et eurolava on suurepärane.

Crone rääkis lähemalt oma perest, kes talle teel Eurovisioonile on kaasa elanud ja lisas, et Eurovisioon on tema muusikukarjääri seni võimsaim hetk. "Ma olen tegelenud muusikaga juba mõnda aega, aga mitte nii suurelt. Mu sõbrad ja pere olid Eestis, kui ma võitsin. Nad olid muidugi õnnelikud, minu ema ja isa olid kohal," meenutas Crone.

Crone lisas, et pere ja sõpradega koosolemisele lisaks armastab ta muusikat, aga ka merd. "Ma armastan merd, mul on Rootsis paat, millega ma suvel sõidan," lausus ta.

Eesti esindaja Victor Crone astub esimeses poolfinaalis lavale 14. võistlejana. Esimeses, 14. mail toimuvas poolfinaalis on 17 võistlejat, kokku osaleb tänavusel võistlusel 41 riiki.

2019. aasta Eurovisoon toimub Tel Avivis Iisraelis 14., 16. ja 18. mail.