Enam kui saja tantsu seast valis kolmel finaalkontserdil igas žanris ja vanuseastmes nominente ja laureaate žürii, kuhu kuulusid tantsupraktikud, -teoreetikud ja -korraldajad nii Eestist kui ka välismaalt.

Žüriisse kuulusid erinevatel kontsertidel Oksana Tralla, Jüri Nael, Kaja Lindal, Kadi Aare, Kristjan Kurm, Maria Uppin, Marek Vetik, Marge Ehrenbusch, Kai Valtna, Triinu Upkin, Keiu Virro, Raho Aadla, Argo Liik, Allar Valge, Kaja Kreitzberg, Ly Berišvili, Claire Marshall, Imogen Weatherly, Jaana Reinikka ning Giacomo Veronesi.

Maakondlike tantsupäevade žürii koosseisus Raho Aadla, Maarja Pruuli ja Kaja Kreitzberg kuulutas igal kontserdil välja ka Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu tantsuõpetaja tunnustuspreemia, mille pälvisid Andre Laine, Janne Ristimets ning Ingrid Jasmin. Rahva lemmiku tiitli pälvis Viljandi Dance Dream tantsustuudio tants "Unustatud".

Esimest korda Koolitantsu ajaloos valis igas žanris oma lemmikud Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežürii, kes märkisid ära Studio Joy "Richardi" ja "Planeet NOIR", Saaremaa ühisgümnaasiumi 101. lennu "Kosjalaul", Keerutajate ja Südamekese "Armastuse rohi", Error tantsukooli "Seis", Dreamstudio "Ikooni", Tantsuteater Polly "Käänulised teed", Carolina tantsustuudio "Kiiruse" ning Ian Dance Company "Mõlemal juhul".

Peakorraldaja Raido Bergstein võttis väärika numbriga hooaja kokku innustavalt: "Tähtis on just omavaheline koostöö, arendada loovat mõtlemist ja oskusi, jagada ja saada inspiratsiooni. Tulevased tantsumaastiku tipptegijad võivad võrdselt võrsuda nii laureaatide ja nominentide seast kui ka nende seast, kes sel korral finaalkontserdile esinema ei pääsenud." Ta kinnitas, et Koolitants jätkab ka tuleval aastal ja ootab esinema kõiki tantsuarmastajaid.

Lastetants

mudilaste vanuseaste

"Värvilised unistused" –VK Janika, tantsu autor Teivi Siimon.

"Käänulised teed" – Tantsuteater Polly, tantsu autorid Polina Žukova-Lazartšuk ja Jelena Alimova;

"Ääküll Üükull" – Shaté tantsukool, tantsu autorid Marlene Kirt ja Kirsikka Kurg.

1.– 4. klass

"Haned kadunud" – PJKtants2, tantsijate ja juhendaja ühislooming.

"Põrkekas" – Koit tantsukool, tantsu autor Kristina Raja;

"Väikerästad" – VK Sirutus, tantsu autor Tea Kõrs.

Kooli tants

4.–7. klass

"Valgeks" – Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi 6.a, tantsu autorid Silvia Pärtelson ja Johanna Kivimäe;

"Lend" – Pärnu Vanalinna põhikooli 4. klass, ühislooming;

"Rullid rulli … ehk imemasin" – Carolina, tantsijate ja juhendaja ühislooming.

6.–9. klass

"Sõbrad, ma mahun teile kohvrisse!" – Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium, tantsu autor Mia Orm.

10.–12. klass

"Kosjalaul" – Saaremaa ühisgümnaasiumi 101. lend, tantsu autor Jutta Loviisa Juht;

"Eksinud õnn" – Kenad keskmised, tantsijate omalooming;

"Viimane tants sõpradega" – Väike-Maarja gümnaasiumi 12. klass.

Eesti ja rahvaste tantsud

4.–7. klass

"Väravamäng" – Meie Stuudio, tantsu autor Andre Laine;

"Hadris" – Zagadka, tantsu autorid Marina Ravlusevitch ja Natalja Abramova;

"Kreeka päikese all" –tantsuteater Focus, tantsu autor Ljudmila Verbitska.

6.–9. klass

"Minu Venemaa" – Antree, tantsu autor Nadezda Sljusarenko;

"Kiä lätt kullõma?" –tantsuselts Pärliine, tantsijate ja juhendaja ühislooming;

"Kuukummardus" – Tantsutrupp LP, tantsu autor Egely Pruuli.

10.–12. klass

"Töö ja vile koos" – ETA Tantsukool, tantsu autor Liisa Laine;

"Armastuse rohi" – Keerutajad ja Südameke, tantsu autor Andre Laine;

"Ränduri labajalg" – Tiina tantsustuudio, tantsu autor Tiina Kaev.

Tänavatants

4.–7. klass

"Biidi politseinik" –Tähtvere tantsukeskus, tantsu autor Kerstin Lõhmus;

"Kätlemiseni" – Stuudio dotE, tantsu autor Ahto Pääsik;

"Nutivõrk" – Tantsukool Maerobic, tantsu autor Herta Soro.

6.–9. klass

"Poisi Eine" – Tantsukool WAF Dance, tantsu autor Markus Monak;

"HipsHops" –Dreamstudio, tantsu autor Ahto Pääsik;

"D.O.G." –tantsukool Semiir, tantsu autor Kelly Kasjanenko.

10.–12. klass

"Biidimurdjad" – Tähtvere tantsukeskus, tantsu autor Kaspars Meilands;

"Z-R0S" –tantsukool Semiir, tantsu autor Kelly Kasjanenko;

"Illusioonid" – P.I.P.E., tantsu autorid Roman Mihhailov, Alex Troitskii ja Joseph Tosh.

Jazztants

4.–7. klass

"Rohkem veel…" – Stuudio dotE, tantsu autor Liisa Laine;

"Naljakad inimesekesed" – Arabesk, tantsu autor Tatjana Tarakanova;

"Täring" – Keeris, tantsu autor Ene Mets.

6.–9. klass

"Kadunud hetked" – Laine Mägi tantsukool, tantsu autor Ingrid Jasmin;

"Episoodiliselt kaheti" – ETA tantsukool, tantsu autor Liisa Laine;

"Veekeeris" – tantsukollektiiv Rütm, tantsu autor Milana Kraskina.

10.–12. klass

"Mõlemal juhul" – Ian Dance Company, tantsu autor Markus Monak;

"Dimensioon Matrix" – VK Janika tantsuline eliitrühm, Elina Gorelašvili;

"Libisedes…" – Danza Tantsukool, tantsu autor Triin Veskimeister.

Show-tants

4.–7. klass

"Ülemteenri käsilased" – FACE moe- ja tantsukool, tantsu autor Maarja Kukumägi;

"Julicorn" – ETA tantsukool, tantsu autor Julia Koneva;

"ÖÖ (ehk miks tantsusaalid ööseks lukku pannakse)" – Stuudio dotE, tantsu autor Kati Ly Koit.

6.–9. klass

"u08" –Shaté tantsukool, tantsu autor Irena Pauku;

"Urban džungel" – Tähtvere tantsukeskus, tantsu autor Maarja Pruuli;

"Koopainimesed" – Hoop-Side, tantsu autor Angelina Koch.

10.–12. klass

"Tormivarju" – Tähtvere tantsukeskus, tantsu autorid Maarja Pruuli ja Kerstin Lõhmus;

"Ikoon" – Dreamstudio, tantsu autorid Julia Koneva ja Carolyn Veensalu;

"Vorm&roknroll" – tantsukool WAF Dance, tantsu autor Karoline Suhhov.

Kaasaegne tants

4.–7. klass

"Juurtest eemale…" – Stuudio dotE, tantsu autorid Kertu Raja ja Kätlin Raja;

"Sahmak sõprust" – T-Stuudio, tantsu autor Annika Viibus;

"Sügis" – tantsukool Cestants, tantsu autor Silver Soorsk.

6.–9. klass

"Sinu seljas" – Võru tantsukeskus, tantsu autor Andre Laine;

"Varjud" – Tallinna Kanutiaia huvikooli Sixtina tantsustuudio, tantsu autor Kertu Raja;

"Episood struktuuris" – tantsuklubi HOP, tantsu autor Egely Pruuli.

10.–12. klass

"Serval" – Tähtvere tantsukeskus, tantsu autor Marit Männiste;

"Sume suveöö" – Carolina tantsustuudio, tantsu autor Annika Viibus;

"Surnud mõrsjad" – Carolina tantsustuudio, tantsu autor Rauno Zubko.