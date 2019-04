"Tundub uskumatu, et see senini kultusfilmi staatuses olev teos valmis juba 1979. aastal ning meil on väga hea meel, et meil õnnestub uhke aastapäeva puhul siinsete fännide jaoks see ka suurele ekraanile tuua," märkis Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod.

"Briani elu" on nii religiooni kui ka Hollywoodi piibellikke lugusid salvav anarhiline satiir. Selle väga vastuoluliseks osutunud filmi näitamine oli esialgu mitmetes riikides keelatud, nüüd aga nimetatakse seda sageli kõigi aegade parimaks komöödiaks.

Filmi tegevus toimub Juudamaal Issanda aastal 33, kus meeleheiteni viidud roomlased püüavad veidigi korda luua. Sündmuste keskmes on Brian Cohen, mees, kes saab rea absurdete asjaolude tõttu messiaks seda ise soovimata. See annab tervele Monty Pythoni meeskonnale (Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ja Michael Palin) rohkelt võimalusi erinevates rollides särada. Küsimuse alla seatakse kõik alates endistest pidalitõbistest, Pontius Pilatusest ja kauplemise kunstist ja lõpetades revolutsionääride, hullumeelsete prohvetite, religioosse fanatismi, Rooma tsentuuriote ja ristilöömisega.

"Briani elu" erilinastus toimub 18. aprillil kell 19:00. Film linastub inglise keeles ingliskeelsete subtiitritega.