Aurora Elise Varema laulis lemmiklauluna "Edelweiss" (R.Rodgers, O. Hammerstein II).

Aurora on tõeline preili, kelle lemmikvärv on heleroosa ja kes unistab saada baleriiniks. Üle kõige meeldib talle tantsida, laulda ja ilusaid kleite kanda. Tema parim sõber ja suur eeskuju on tema 8-aastane vend Lucas, kellega koos mängitakse ka kõik poiste mängud ära.