La La Ladies: leidsime, et hea on minna heas kohas laiali

La La Ladies teatas teisipäeval, et lõpetab tegevuse. Tüdrukud ja nende mänedžer Tanja Mihhailova-Saar kinnitasid, et tüdrukud tülli ei pööranud, vaid leidsid, et hea on minna laiali hetkel, kui kõik on hästi.

Tanja Mihhailova-Saar, kes bändi kokku tõi, ütles, et põhjus, miks laiali mindi, on lihtne. "Tüdrukud mõnes mõttes kasvasid bändist välja ja tahtsid sooloprojektidega edasi minna."

"Ega mingi lõpp ei tähenda, et asi oleks halvasti. Kõik on tegelikult väga hästi," sõnas bändi liige Inga Tislar. "Me leidsime, et võib-olla on hea minna heas kohas laiali. Meil on üleval praegu väga head emotsioonid ja seda me jääme mäletama. Tüdrukud on kindlasti väga oluline osa minu elust, samamoodi ka Tanja."

Diana Varik kinnitas samuti, et kõik on väga hästi ja bändi liikmed omavahel tülis ei ole. "Me oleme sõbrannad ja olemegi kokku kasvanud ja ma ütleks, et see otsus tuli ka täpselt meie sümbioosist ja tippude tipus. Austraalias saime liialt hästi puhata, tahtsime inimesteks jääda."

Tislar, kes osales ka tänavusel Eesti Laulul, loodab, et tema soolokarjäär sai sellega hoo sisse. "Eks ma panen edasi. Muusika ja laulmine on ikkagi see, mis on mulle kõige südamelähedasem."