2019. aasta Terasmikrofoni pälvis Gert Raudsep

"Ta oli üpris suur väljakutse," märkis Raudsep ränderaamistiku ettelugemise kohta "Ringvaate" otse-eetris, mis talle ka tiitli tõi. "Aga poliitiliselt oli tähtsam näidata, et kui üks näitleja on suuteline seda otse-eetris läbi lugema, siis on suutelised inimesed seda kodus läbi lugema, mitte uskuma kelle juttu selle kohta, et see on superhea või superhalb. Tehke omad otsused ise."

Tänavused nominendid olid:

Gert Raudsep

Ester Kuntu

Peeter Oja

Anne Veesaar

2014. aastal pälvis esimese Terasmikrofoni näitleja Tiit Sukk, seejärel auhinnati sellega näitleja Märt Avandit ning 2016. aastal NUKU näitleja Mart Müüriseppa. 2017. aasta Terasmikrofoni võitis Juss Haasma ja eelmisel aastal nimetati toimetuse lemmikuks Anne Veesaar.