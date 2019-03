Parimad toiduained: tammesuitsune šašlõkk ja pirni-kiivi-spirulina smuuti

Läbi ja lõhki Eesti tüdruk Anita Miia Marjapuu leidis, et inglise keele valdamine ei ole tänapäeval enam eriline pluss ning otsustas pärast gümnaasiumi lõpetamist minna õppima Moskvasse, ehkki paljud tema eakaaslased kandideerisid Lääne-Euroopa ülikoolidesse. Ka eriala, mida neiu õppima asus, on pigem ebaharilik - ta on tsiviilehituse tudeng.