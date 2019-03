Eesti autoregistris on 53 Ferrarit ja paar haruldast Ford GT-d

Tähepõld selgitas ETV saates "Ringvaade", et maanteameti registris on 740 000 rida autosid ning nende hulgas ka mitmed luksusautod. "Numbrid olid palju suuremad, kui ma arvasin," ütles Tähepõld, et põnevaid autosid nimekirja jagus. Näiteks Eesti registris on 53 Ferrarit, kuid Tähepõld usub, et nii mõnigi neist kuulub Soome kõrgete maksude tõttu soomlastele.

Eksklusiivsematest autodest on Eesti registris Tähepõllu sõnul kaks Ford GT-d, mille müügihind on 500 000 eurot. "Seda sai osta ainult kutsega, päris igaüks uksest sisse ei saanud," lausus Tähepõld. Lisaks mahub Eesti registrisse McLareneid, Lotuseid, Alfa Romeoid ja Lamborghinisid.

Koit Toome enda unistuste auto on Ferrari 458. "Vabalt hingav V8, 570 hobujõudu. See on puhas emotsioon, pisar tuleb silma, kui seda häält kuuled," tunnistas Toome.

Muusiku sõnul on teda autod huvitanud juba poisikesest peale. "Autode vastu on mul hobi ja kirg olnud lapsest saati. Kui ma vaatan praegu oma poissi, siis üks autojutt käib," ütles Toome, kelle peres on alati motospordi vastu huvi tuntud.