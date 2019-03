"Pilveooperi" hirmkalli põdrakostüümi varastanud inimene tahtis ainult sooja saada

"See kostüüm paneb liikuma minu avatari või minu virtuaalse alter ego, mis selles lavastuses on põdrakujuline," selgitas "Pilveooperi" IT-geeniuse osatäitja Siim Tõniste.

Kostüüm on loodud koostöös Tallinna Ülikooli Meediainnovatsiooni ja Digikultuuri Tippkeskusega (MEDIT). Aga mõni nädal tagasi, ühel tavalisel reedeõhtusel ajal pärast tööpäeva lõppu avastas maja töötaja, et kõik väärt kraam oli nende loomelaborist läinud, sealhulgas ka põdrakostüüm. "Meil läks ka kaameraid ja arvuteid," märkis Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus.

Ibrus ütles, et tuleb tunnustada ka Eesti Vabariigi politseid, kes oli äärmiselt professionaalne – võttis kõik sõrmejäljed, vaatas üle kaamerapildid ja tuvastas tuntud kriminaali suhteliselt kiiresti. "Läks veel paar päeva, kuni see kodanik üles leiti, otse tänavalt, seljas meie eriti kallis ja väga nutikas liikumise salvestamise kostüüm."

Varga eeldus, et kostüüm teeb ta nähtamatuks, on ilmselt linnalegend. Tegelikult olid tal maisemad põhjused hirmkallite tunkede näppamiseks. "Inimene kasutas seda praktilistel asjaoludel. Ilma arvestades ta kasutas ta seda sooja andmiseks," selgitas Tallinna kesklinna politseijaoskonna patrulltalitluse juht Taavi Kirss. Tabatu oli sarnaste tegude poolest politseile ka varasemast tuntud.

Kostüüm on väärt 2500 eurot. "Aga selle puhul tuleb muidugi rõhutada seda, et Eestis neid teisi ei ole. Seda laadi loova tööga, kus meil on vaja inimese keha liikumist salvestada erinevat sorti lahenduste jaoks, ega seda igal teisel arvutikasutajal vaja ei lähe," ütles Ibrus.

Varas võttis andurid kostüümi seest välja, sest tema jaoks toimis see tavaliste tunkedena. "Aga need andurid olid seal eriti kallis kraam ja see nutikas osa sealt. Mis ta nende anduritega tegi, seda me tänaseks hetkeks ei tea," sõnas Ibrus.

Andureid on selles riidetükis omajagu. Rõivatüki saadetavast infost reaalajas ekraanil liigutava kahejalgse põdra valmis meisterdanud Sander Tuvikene talitas varguse õhtul dramaatilist uudist kuuldes koheselt nagu üks tõeline eradetektiiv.

"Ma otsisin okidoki.ee-st ja igast foorumitest, et võib-olla keegi müüb seda riideesemena, sest see ei ole just kõige tavalisem kostüüm. Kostüümi saab osta igaüks, aga seda süsteemi ehitada, see ei ole valmis asi, mida saab kusagilt poest osta. Selle jaoks on vaja mind või kedagi teist," selgitas Tuwi OÜ eriefektide ekspert Tuvikene.

Tuvikene lisas, et sellesse kostüümi pandud tarkus on hindamatu. "Ma ütleks, et see on väärt kümme aastat õpinguid."