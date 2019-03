Urmas Villmann: reklaami tegemine on läinud neurokirurgia tasemele

"See aasta Kuldmunal kui Eesti reklaami- ja loovusfestivalil on väga hea hetk – läbi aegade enim töid on esitatud Kuldmuna reklaamifestivalile," rääkis Villmann. Ta rääkis, et kõik ei ole kaugeltki veel ära tehtud ja žürii hindabki just selliseid reklaame, mis tekitavad muutusi.

"Reklaam ei ole lihtsalt kunsti pärast. Kõige suurem muutus, mis peaks reklaami nägemise muutusel tekkima, on kliendi pangaarvel. Aga need muutused inimeste peas, mis peaksid toimuma – kas inimene näeb, saab mingi uue emotsiooni ja loodetavasti ka mõtleb kuidagi teistmoodi ja suunab käe riiulil mingi reklaamitava toote poole või ka käitub lõpuks teistmoodi. Loodetavasti paremini.

Villmann tõstis stuudios esile Elisa reklaami. "Reklaami tegemine on läinud täiesti neurokirurgia tasemele. Teatavasti reklaam peab tekitama emotsioone. Emotsioone tekitavad mitmesugused hormoonid. Elisa reklaam on selline reklaam, mis teoreetiliselt tekitab sellist hormooni, mille nimi on dopamiin. Dopamiin tekib siis, kui sa ajad kedagi taga, sa mängid arvutimänge, võistled millegagi. See on selline action-tunne. See dopamiin on väga sõltuvusttekitav. Kui sa näed Elisat, siis mõtled, et see oli mingi mõnus tunne, mis tekkis ja see peaks Elisa valikule positiivset mõju avaldama."

Villmann valis välja ka Kalevi reklaami. "Kalevi reklaam on jälle suurepärane näide sellest, kuidas on võetud üks eluline lugu. Tegelikult on see traagiline lugu, aga see on esitatud väga positiivses võtmes. Seal on toimunud tõenäoliselt peres lahutus ja isa ja tütar on jäänud üksinda ning juhtub see, mis on väga eluline – lapsed võtavad rolli üle, kui vanemad on natuke lössis omadega. See ongi selline motivatsioonilugu."

Samuti oli Villmani valikus reklaam dokumentaallavastusele "Südamest sündinud". "See meenutab emotsiooni poolest seda Rootsi tüdrukut, kes muretses meie planeedi saatuse pärast. Need on emotsioonid, mis on eriti võimsad ja sellised reklaamid tekitavad ajus selliseid hormoone, mille nimi on oksütotsiin ja see on aine, mis siis, kui sa vaatad oma armastatu silmadesse, siis kui sa imetled oma last. See on hoolivus, armastus ja see on ka väga sõltuvusttekitav aine, ja see on lugu, mis on väga hingeminev. Eestis on väga palju peresid, kes ei saa lapsi ja see kutsub üles lastekodudest lapsi lapsendama."

Villmannile meeldis ka Eesti Gaasi reklaam. "See on huumoriga ja huumorit on tegelikult väga raske teha, sest inimestel on naljast arusaamine erinev. Seal on see efekt, et see reklaam tekitab sellist teistmoodi asja. See on nagu kõrvauss, et sa ei saa sellest lahti.

Kuldmunad jagatakse välja reedel, 15. märtsil.