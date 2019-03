Müürilehe peatoimetaja pohmellist filmikunstis: alati on hea naerda kellegi üle

"Mulle tundub, et pohmell metafoorina töötab väga hästi. Kui sa tahad näidata oma kangelast, et tal läheb halvasti, on pohmell väga selge ja äratuntav asi vaatajale, ta kohe mõistab, et tal ei lähe vist väga hästi," selgitas Tammemäe ETV saates "Ringvaade", miks pohmellist on kujunenud filmikunsti kulunud võte.

Tammemäe sõnul on pohmell seisund, kus inimesed ärkavad teadmisega, et midagi tuleb muuta ja elu vajab muutust. Žanr pole Tammemäe sõnul uus, sest vaatajal on kerge selle situatsiooniga samastuda. "Alati on hea naerda kellegi üle, kellel läheb halvasti, siis saab ise tunda, et küll minul läheb hästi," põhjendas Tammemäe.