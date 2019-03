Ühiskondlik algatus viib kokku vangid ja koduta koerad

Käpp ja Käsi on ühiskondlik algatus, mille raames valitud kinnipeetavad Eesti vanglates arendavad oma tööalaseid oskuseid, treenides professionaalse juhendaja suunamisel varjupaigas viibivaid koeri. Algatuse eestvedaja Minna Sild rääkis, et tänaseks on läbi viidud kolm programmi.

Sild ütles ETV saates "Terevisioon", et algatuse eesmärk ei ole ainult koeri õpetada, vaid programmi käigus õpivad ka inimesed. "Meie eesmärk on pakkuda inimestele positiivse sisuga tegevust, et nad saaksid õppida uusi oskusi, arendada suhtlusoskust ja meeskonnatööd. See valmistab neid ette selleks, et kui nad ühel päeval vabanevad ja lõviosa meie vanglates viibivatest inimestest vabaneb, et neil oleks lihtsam ühiskonda tagasi sulanduda ja nad ei sooritaks uusi kuritegusid," selgitas ta.

Varjupaigas olevad koerad õpivad programmi tulemusel aga inimesi usaldama ja uusi oskusi. "Praegu meil on programm kaheksa nädalat. Kuna me oleme kolm korda teinud ja oleme uus ja uuendusmeelne algatus, siis vaatame iga korra pealt, kuidas läheb, mida peaks teisiti tegema, kas tulevikus peaks tegema pikemalt," ütles Sild, et osalejad ise tunnevad tihti kurbust, kui programm läbi saab.

Koertetreener Emma Jäger ütles, et programmis osalevad koerad jõuavad tihtipeale pärast algatuses osalemist uude koju. Praegu osalenud 12 koerast on üheksa leidnud uue kodu.