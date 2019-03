Tiit Sukk: ma ostsin PlayStationi, ma ei tea, kus see kriis on

Saatejuht Anu Lamp tõmbas Gerda Kordemetsa lavastatud "Meeste" puhul paralleele "Klassikokkutulekuga", kus samuti kolm keskealist meest oma keskealise probleemidega.

"Sarnasust "Klassikokkutulekuga" on täpselt nii palju, et kolm meest (jääb vait), ja kõik," vastas Tiit Sukk. "Need on hoopis erinevad lood," mainis ka Margus Prangel.

Keskeakriisi kohta ütles Prangel, et tema ei ole aru saanud, mis see keskeakriis on. "Öeldakse, et kui mees hakkab neljakümneseks saades klaveritunde võtma või ostab tsikli..."

"Või PlayStationi," katkestas Sukk. "Mina ostsin, ma ei tea, kus see kriis on!"

Mehed teevad saates ka keskeakriisi testi, mille lahendamist ja tulemusi vaadake videost.

"Meeste" peaosalised Tiit Sukk, Margus Prangel ja Veikko Täär kehastavad filmis iseennast. Seda kommenteeris Sukk nii: "Siis ei ole režissööril kuidagi võimalik öelda, et paned üle. Ei! Ma olengi selline!"

"Mehed" jõuab kinodesse 15. märtsil.