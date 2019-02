Eesti burgerikoht valiti Euroopa 28 parima sekka

Estonian Burger Factory juht Martin Aule tõdes ETV saates "Ringvaade", et tulemus oli üllatuslik. "Saadet kiri ja kui kiri sai avatud, oli palju õnnitlusi. Rõõmu oli küllaga," meenutas Aule, kuidas ta edukast tulemusest teada sai.

Aule ütles, et tunnustus on seda suurem, et Eesti burgerikultuur on heal tasemel. "Teadmine kindlasti, et burger ei ole rämpstoit. Kui see tehakse mahedast, heast kvaliteetsest toorainest, ei saa seda rämpsuks nimetada," ütles Aule.

Estonian Burger Factory edu taga on põnevad maitsekombinatsioonid. "Võib-olla kõige erilisem on olnud karulihaga, aga ulukid ka. Need on sellised burgerid, mida me oleme teinud," ütles Aule, et inimesed tellivad neilt burgereid lausa ette.

"Ringvaate" saatejuhid Marko Reikop ja Grete Lõbu maitsesid burgerikoha toodangu ka järele.