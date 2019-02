Victor Crone: loodetavasti saame Rootsilt 12 punkti

"Ma annan oma parima," ütles Crone ETV "Terevisioonis", lisades, et loodetavasti saab Eesti tänavusel Eurovisioonil Rootsilt 12 punkti.

Crone ei tea päris täpselt, kui palju tema võitu Rootsi meedias on kajastatud, sest pole jõudnud seda vaadata. "Ma ei ole seda eriti jälginud, aga mõned artiklid on tulnud, kus mind on võidu puhul õnnitletud," rääkis ta.

Crone lisas, et on tänu "Stormile" kodumaal ka kuulsust kasvatanud. "Seda lugu on mängitud raadios juba mitu kuud ja sellel läheb päris hästi. Ma arvan, et mind juba tuntakse," arutles Crone teemal, kui kuulus ta Rootsis on.

Crone ütles, et Eesti esindajana tahab ta kõiki fänne siia kutsuda. "Siin on palju põnevat ajalugu ja ma tahaksin teid õnnitleda ka Rootsis saavutatud rallivõidu puhul. Tehnoloogia, Skype, ettevõtete arendamine on väga põnev," tõi Crone välja Eesti tugevad küljed.

Kuna Crone'i elu muusikuna on Eestis hoogu juurde saamas, mõtleb ta siia kolimisele. "Ma ei saa öelda, et sada protsenti, aga ma olen siin juba nii kaua olnud, et arvatavasti on mul korterit vaja," rääkis ta.

Juba täna alustatakse ettevalmistustega mais toimuvaks Eurovisiooniks. "Ma jään Eestisse. Meil on uued laulud, mida kirjutame ja loodetavasti saame nendega ühele poole. Mul on tulemas esinemisi juba järgmine nädal ja kogu suve olen ma siin ja esinen ühe mehega, keda te ilmselt tunnete, Stig Rästaga," ütles Crone, et seob end ka pärast Eesti Laulu võitu tihedalt Eestiga.