Galerii: Eesti Laulu peaproov

Eesti Laulu peaproov on õhtuse finaalkontserdiga tõetruu läbimäng, mida pileti soetanutel on võimalik Saku Suurhallis jälgida.

Heategevusfond Aitan Lapsi ning Eesti Laul võimaldavad ka 1500 lapsel ja noorel üle Eesti saada osa Eesti Laulu peaproovist.

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula kinnitas, et peaproovis tehakse kogu õhtune kava läbi katkestusteta ning kõik esitused, vahetekstid ja momendid mängitakse läbi täpselt nii nagu õhtuses finaalis.

"Julgustan kõiki kontserdile sõitjaid võtma kaasa toetusplakateid oma lemmikutele, kuna peaproov on artistidele oluline sündmus, kus just publik on see, kellelt õhtuseks finaalesituseks jõudu ja enesekindlust ammutada," lisas Rahula.

Õhtuse finaalkontserdi otseülekanne algab ETV, ETV+ ja ERR.ee portaalis kell 18.45, R2 alustab erisaatega kell 17.00.