Tele-eetris välja jäänud klipp: suur intervjuu Eesti Retside Erakonna juhiga

Kuidas teil tuli mõte teha Eesti Retside Erakond?

Nagu ikka kõik paremad mõtted, tuli ka see paugust. Mind oli just oma senisest erakonnast elustiili tõttu välja visatud ja kuna ükski teine erakond ei tahtnud mind enda ridadesse võtta, siis tuligi nii-öelda ise endale tööandjaks hakata.

Milles see elustiil teil seisnes?

Seisneb ka praegu! Mul on selline vaba mehe elustiil. Tahan, maksan asjade eest, ei taha, ei maksa. Tahan, annan kellelegi molli, ei taha, annan ikka. Tahan, sõidan purjus peaga autoga ja sõidangi. Mul on kunstniku hing, ise tunnengi ennast eelkõige elukunstnikuna.

Kust te saite nii kähku, kõigest nädala ajaga, kokku erakonna loomiseks vajalikud 500 liiget?

Eks ma hakkasin saatusekaaslaste poole vaatama muidugi. Praegu läks ju üks hirmus nõiajaht lahti poliitikahuvilistest kriminaalkorras karistatutele ja nii ongi meie liikmeteks kõik need, kes praagiti teistest erakondadest välja. Nagu meie ei olekski inimesed, kes vajaksid oma esindajaid riigikokku.

Milles on teie erakonna tugevus?

Meil on ühtne löögirusikas. Me koondame väga erineva taustaga inimesi. Meil on nii vasakpoolseid kui parempoolseid, nii liberaale kui konservatiive, nii veganeid kui lihasööjaid, nii eestlasi kui venelasi... Täielik läbilõige Eesti ühiskonnast.

Kas teie liikmeks saavad ainult need, kel on kehtiv kriminaalkaristus?

Soovitavalt küll, aga me ei tahaks eemale tõugata ka neid, kes viimasel ajal pole kurja teinud, aga on varasemalt karistatud. Võib-olla pole neil olnud võimalusi või on mingid muud mõjuvad põhjused. Seepärast ei tohiks kohe inimest maha kanda.

Kuidas väldite seda, et teie hulka ei satuks täiesti korralikke ja seadusekuulekaid inimesi?

Selleks on meil plaanis teha igale liituda soovijale korralik taustakontroll.

Neil riigikogu valimistel te veel osaleda ei saa, aga kuuldavasti teil on juba välja mõeldud ikkagi slogan, mille all hakkate valmistuma järgmisteks valimisteks?

Jah, slogan on tõesti olemas. Ja nagu ma ennist ütlesin, siis me tahame olla ka rahvusi ühendav erakond. Meie slogan on seetõttu kakskeelne ja kõlab "Peks budet!"

Miks peaks inimesed just teie parteid valima?

Nagu te väga hästi teate, on üle poole Eesti elanikest mingil moel karistatud ja karistusregistrisse kantud. On ju selge, et nad sooviksid, et keegi nende õigusi Toompeal esindaks. Ja ülejäänud võiksid mõelda selle peale, et ega pekstes kergem pole.

Millised on teie suurimad programmilised eesmärgid?

Öeldakse, et kuritegevus ei tasu ära. Me tahame selle iganenud väite kummutada. Kurjategija peab saama konkurentsivõimelist palka. Väga võimalik, et kehtestame tulevikus n-ö kurjategijapalga. Ainult nii saame hoida oma inimesi Eestis, et nad ei läheks välismaale parimatele jahimaadele.