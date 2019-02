Daniel Levi põimis Eesti Laulu finalistid üheks looks

Eesti Laul 2019 finalistid esinemisjärjekorras:

1. Sissi "Strong"

2. Lumevärv ft. Inga "Milline päev"

3. Victor Crone "Storm"

4. Kerli Kivilaan "Cold Love"

5. Xtra basic & Emily J "Hold Me Close"

6. Kadiah "Believe"

7. Synne Valtri "I'll Do It My Way"

8. Stefan "Without You"

9. The Swingers, Tanja & Birgit "High Heels In The Neighbourhood"

10. Uku Suviste "Pretty Little Liar"

11. Inger "Coming Home"

12. Sandra Nurmsalu "Soovide puu"

Eesti Laul 2019 finaal toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Õhtuse finaali piletid on peaaegu läbi müüdud, finaalile eelneb samal päeval kell 11.45 piletitega peaproov.